Україна

Богдан Редушко розповів про те, як провів зимову відпустку.

Півзахисник київського Динамо Богдан Редушко прокоментував вихід "біло-синіх" із відпустки перед стартом підготовки до другої половини сезону.

"Перші сім-вісім днів відпустки був удома. Потім нам надіслали тренувальну програму, і я поступово включався. У програмі була бігова робота, робота в залі й підготовка до зборів. Виходив і бігав поблизу дому. Потім я був за кордоном, взяв речі й там бігав.

Часу відочити було достатньо, тому я повертаюся з бойовим настроєм. Хочеться вже почати займатися та тренуватися, повернутися в тренувальний ритм, грати контрольні матчі.

Які спогади від дебюту у першій команді? Не згадую це дуже сильно, бо це вже історія. Зараз є сьогодення та майбутнє, тому думаю про наступні ігри. Потрібно ще більше викладатися, показувати й робити результат. Потрібно ще більше працювати, доводити на тренуваннях та контрольних матчах.

Адаптація легша, тому що я знаю вимоги головного тренера, знаю, якими є тренування, якою є теорія. Одним словом, я знаю його вимоги, тому трохи легше.

Чи змінюються вимоги та тренування Ігоря Костюка в першій команді порівняно з командою U-19? Мало часу минуло, зараз подивимося на зборах. А так, все досить схоже. Будуть збори, і там подивимося, що буде", — наводить слова Редушка прес-служба клубу.

Після 16 турів Динамо набрало 26 очок і посідає четверте місце в УПЛ, відстаючи від лідерів ЛНЗ та Шахтаря на дев'ять балів.