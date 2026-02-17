Україна

Півзахисник київського Динамо запевнив уболівальників у повній готовності до відновлення сезону, поділився планами на гру проти Швеції та розповів про адаптацію після зборів.

Під час заходу Media Game вінгер біло-синіх поспілкувався з журналістами про поточний стан команди та власні цілі на весняну частину чемпіонату.

За словами футболіста, він задоволений своєю формою після зимових зборів у Туреччині. Волошин підтвердив слова партнера по команді Владислава Кабаєва про чудову атмосферу в колективі.

"Так, звісно, у нас хороший мікроклімат. Усі в команді дружні, підтримують одне одного. Зараз усе дуже добре. Особисто я почуваюся добре, думаю, що максимально готовий до другого кола чемпіонату. Вболівальникам точно варто чекати на перемоги", — заявив Назар.

Його особиста ціль на сезон залишається незмінною: перемагати в кожному матчі, забивати голи та приносити максимальну користь команді. Футболіст не приховує бажання знову одягнути футболку національної збірної України.

Згадуючи свій успішний виступ проти Ісландії, Волошин налаштований отримати виклик на майбутню гру проти Швеції.

"Я буду якомога більше тренуватися, щоб отримати виклик у збірну. Думаю, що зі шведами можна спокійно грати та перемагати. Будемо робити все можливе для цього", — зазначив півзахисник.

Вже скоро Динамо зіграє перший офіційний матч року проти львівського Руху. Волошин зауважив, що суперник змінився за зиму через ротацію складу, тому кияни зараз приділяють багато уваги тактичному розбору опонента.

Щодо можливих складних погодних умов та якості газону, гравець відповів філософськи: "Умови для всіх однакові". Назар також розповів про емоції від повернення до Києва після тривалих зборів. Попри відключення світла та холод, він щасливий бути вдома. Зате вдома. "Я дуже радий повернутися. Найбільше сумував за дівчиною, собакою та Києвом, — зізнався гравець.

Нагадаємо, матч Динамо — Рух відбудеться 20 січня о 18:00.