Україна

Загрожує тривалий термін ув’язнення.

Напередодні стало відомо про інцидент у населеному пункті Святопетрівське Бучанського району Київщини поміж нападником дублюючого складу ковалівського Колоса Данилом Колесником та співробітником ТЦК.

Керівництво "чорно-білих" миттєво відреагувало на подію, відсторонивши 24-річного виконавця від участі в тренувальному процесі, а згодом і завершивши з ним трудові відносини.

Але на цьому події довкола інциденту себе не вичерпали — Національна поліція України повідомляє про затримання Колесника.

Напередодні стосовно футболіста було відкрито кримінальне провадження за ч.1. ст. 350 Кримінального кодексу України.

Ця норма передбачає "відповідальність за погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок, а також їх близьких родичів".

Тепер уже колишньому футболісту Колоса загрожує до п’яти років позбавлення волі.