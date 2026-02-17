Україна

Наставник "пивоварів" підбив підсумок тренувальних зборів.

Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко прокоментував завершення навчально-тренувальних зборів "пивоварів" перед стартом другої половини сезону в УПЛ.

"Збори пройшли дуже продуктивно, тому що є умови, зелений газон. Ми більше приділяли уваги саме на роботу на тактичному плані, фізичному і загальній нашій підготовці. Сказати, що ми повністю всім задоволені? Скоріш більше так, чим ні.

Ми задоволені тими командами, з якими ми грали. Там були у нас чотири єврокубкові команди. І хочеться сказати, що ми не виглядали слабкіше за ті команди. Це великий плюс для всіх гравців, для нашої команди загалом і неоціненний досвід. А якщо брати загалом всі матчі, то звичайно в кожному ми щось хотіли награвати. І я думаю, це теж нам пішло тільки на користь.

Думаю, що новачки абсолютно безперешкодно влились в наш колектив і розуміють наші вимоги. Ми, звичайно, кожен день працюємо з ними, пояснюємо всі вимоги, які повинні бути на їхніх позиціях.

Спочатку команда планувала перебувати в Туреччині до 12 лютого, але продовжила свій термін перебування? Це стосується першої нашої гри. Ми граємо на натуральному газоні, і тут більш сприятливі умови для саме для тренування на зеленому полі. У нас, на жаль, в Україні погода, яка заважає цьому. Ми вирішили залишитись тут і як можна більше працювати на зеленому газоні", — наводить слова Антоненка прес-служба клубу.

Після 16 турів Оболонь набрала 17 очок та посідає 12 місце в УПЛ. Найближчий матч "пивовари" проведуть проти Олександрії — гра запланована на 23 лютого, о 13:00.