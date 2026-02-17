Україна

Головний тренер Динамо Київ Ігор Костюк поділився враженнями від участі в заході Media Game, під час якого команда зіграла товариський матч проти представників ЗМІ.

Наставник киян наголосив на відкритості клубу до медіа та вболівальників, а також підкреслив важливість комунікації без перекручень і домислів.

"Ви самі бачили гру — всі хотіли проявити себе. Звісно, наш клуб відкритий до вболівальників, і такі заходи це доводять. Сьогодні було багато преси, медіа. Ми хочемо спілкуватися й прагнемо, щоб інформація висвітлювалася саме з перших джерел, а не додумувалася і не породжувала різних кривотлумачень.

Коли ми даємо інтерв’ю, журналісти ставлять запитання, як сьогодні, і доносять до наших уболівальників саме наші слова, а не власні припущення чи домисли.

З уболівальниками ми спілкуємося після матчів, коли вони підходять, а гравці дарують їм футболки. Але під час таких заходів відбувається ще тісніше спілкування: наші вболівальники, фани можуть поставити запитання, поспілкуватися з гравцями, адже не завжди між фанатами та футболістами є повне взаєморозуміння. Тому такі заходи, на мою думку, будуть корисними, і в майбутньому наш клуб також організує подібну подію", — цитує Костюка офіційний сайт Динамо Київ.

Нагадаємо, раніше київське Динамо завершило зимові збори у Туреччині у рамках підготовки до другої половини сезону на повернулося до України.