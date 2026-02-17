Україна

Півзахисник Динамо розповів про повернення зі зборів та підготовку до першого матчу року.

Атакуючий півзахисник Динамо Київ Олександр Піхальонок поділився враженнями після повернення команди із зимових навчально-тренувальних зборів у Туреччині та розповів про підготовку до першого офіційного матчу в новому році проти Руха.

"Будемо працювати у звичному режимі. Треба трохи акліматизуватися, але це нормально. Вже не перший рік ми приїжджаємо із зимових зборів, тож знаємо, як готуватися з огляду на морози та стан газону. Тому це для нас не новинка.

Якщо чесно, дуже сильно скучив за домом. Так, у Туреччині і світло є, і поля хороші, і все інше, але дім є дім. У гостях добре, а вдома краще. Всі хлопці вже хотіли додому дуже сильно, особливо в останній тиждень. Зараз найголовніше добре підготуватися до першої гри й, звісно, хочеться в ній перемогти.

Чим займався у вільний час на зборах? Фільми дивився, а книг на ці збори не брав з собою. У карти грав. Я думаю, що в кожній команді грають у карти, це нормально. Ти сидиш разом з хлопцями, у колективі, й там усі обговорюють різні теми, спілкуються. Тому це нормально, я вважаю. Так, до цього завжди брав [книги]. Не можу сказати, що я прямо фанат, але мені дуже подобається читати різні біографії спортсменів із різних видів спорту", — цитує Піхальонка офіційний сайт Динамо Київ.