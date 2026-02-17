Україна

Колесник відсторонений і буде звільнений із команди.

Футбольний клуб Колос та президент клубу Андрій Засуха принесли вибачення перед українською спільнотою та військовими через інцидент за участі нападника Колос‑2 Данила Колесника та співробітника ТЦК.

На даний момент 24-річного гравця відсторонено від участі в тренувальному процесі, а сьогодні він буде звільнений із команди Колос‑2.

У офіційній заяві клуб наголосив: ФК Колос принципово засуджує будь-які прояви насильства та протиправної поведінки, незалежно проти кого вони спрямовані, а тим більше проти українських військових.

Клуб також підкреслив, що з початку повномасштабної війни системно підтримує Сили оборони України: здійснює регулярні донати, передає автомобілі та необхідне оснащення підрозділам, а також забезпечує соціальне житло для військовослужбовців та їхніх родин. Підтримка ЗСУ була і залишається принциповим пріоритетом клубу.

Цього сезону Данило Колесник провів 16 матчів за Колос‑2 у Другій лізі та забив шість голів.