Колесник відсторонений і буде звільнений із команди.
Данило Колесник, пресслужба ФК Колос
17 лютого 2026, 15:59
Футбольний клуб Колос та президент клубу Андрій Засуха принесли вибачення перед українською спільнотою та військовими через інцидент за участі нападника Колос‑2 Данила Колесника та співробітника ТЦК.
На даний момент 24-річного гравця відсторонено від участі в тренувальному процесі, а сьогодні він буде звільнений із команди Колос‑2.
У офіційній заяві клуб наголосив: ФК Колос принципово засуджує будь-які прояви насильства та протиправної поведінки, незалежно проти кого вони спрямовані, а тим більше проти українських військових.
Клуб також підкреслив, що з початку повномасштабної війни системно підтримує Сили оборони України: здійснює регулярні донати, передає автомобілі та необхідне оснащення підрозділам, а також забезпечує соціальне житло для військовослужбовців та їхніх родин. Підтримка ЗСУ була і залишається принциповим пріоритетом клубу.
Цього сезону Данило Колесник провів 16 матчів за Колос‑2 у Другій лізі та забив шість голів.