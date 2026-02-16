Рівне прийме гру проти ЛНЗ 21 лютого.
Стадіон Авангард, пресслужба НК Верес
16 лютого 2026, 18:55
Кам'янець-Подільський Епіцентр другу частину сезону Української Прем'єр-ліги розпочне у Рівному на стадіоні Авангард, повідомляє пресслужба клубу.
21 лютого о 13:00 за київським часом команда проведе домашній матч 17 туру проти черкаського ЛНЗ. Раніше у першій половині сезону Епіцентр приймав суперників на Тернопільському міському стадіоні, який не має системи підігріву поля.
На кінець 2025 року кам'янець-подільський клуб займав 14-е місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 14 очок у 16 матчах.
Перед самим початком другої частини сезону Епіцентр підписав іспанського вінгера Карлоса Рохаса та захисника Аладжі Олівейру.