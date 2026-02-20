Україна

Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев'ю поєдинку УПЛ, який відбудеться 20 лютого, розпочавшись о 18:00.

У рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги-2025/26, який є першим після зимової перерви, у столиці київське Динамо прийматиме львівський Рух.

ДИНАМО КИЇВ — РУХ

П'ЯТНИЦЯ, 20 ЛЮТОГО, 18:00. ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДМИТРО ПАНЧИШИН (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Київське Динамо починає нову еру разом із титульним партнером — GGBET. Їх об'єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Динамо підходить до другої половини сезону після, без перебільшення, проваленої першої частини кампанії. У першій половині був провал як у єврокубках, де не вдалося подолати основний етап Ліги конференцій, а також в УПЛ, де зараз кияни посідають лише четверте місце, відстаючи від лідерів (ЛНЗ та Шахтар) на дев'ять очок. Підсумком усіх цих подій стало звільнення Олександра Шовковського, якого замінив Ігор Костюк, який фактично не мав часу на вплив гри своїх підопічних у заключних іграх перед зимовою перервою.

Якщо говорити про завдання та цілі, то, безумовно, чемпіонство ніхто не скасовував, але якщо реально дивитися на речі з урахуванням усіх обставин, головним пріоритетом буде Кубок України, де перемога в турнірі дає путівку до Ліги Європи. Втім, виходячи з першої половини сезону в УПЛ все ще можливо, навіть для "біло-синіх".

Про трансферну кампанію говорити не доводиться — вже не вперше за останні сезони, Динамо покладається виключно на молодих талантів своєї академії, які прогресують під керівництвом досвідченіших гравців у складі Динамо. Про це говорять і збори, на яких було залучено достатньо гравців із молодіжного складу.

Незважаючи на часту ротацію складів на зборах у Туреччині, підопічні Костюка показали досить привабливу гру в атаці та виграли шість із восьми контрольних матчів, у тому числі п'ять останніх. Кияни обіграли РФС (2:0), Зімбру (5:3), Іберію 1999 (2:0), Кудрівку (2:1) та Верес (3:2).

Як бачимо "білосині" пристойно забивали, маючи хороший атакуючий потенціал попереду, проте вічна проблема "дитячих" помилок в обороні, зважаючи на все, нікуди не зникла. Саме над цим потрібно працювати тренерському штабу киян, якщо вони хочуть за щось поборотися цього сезону.

Безперечно, Динамо буде очевидним фаворитом проти Руху, проте є побоювання, що легко не буде. Тим не менш, Динамо потрібно позитивно та агресивно розпочати другу половину сезону та показати своїм уболівальникам, що їм потрібна підтримка, щоб вибратися з ями негативу, який вилився на команду у першій частині кампанії.

Для львівського Руху перша половина сезону після відходу головного тренера Віталія Пономарьова, який тепер феєрить з ЛНЗ, видалася дуже болючої та складною. Пономарьова змінив Іван Федик і, якщо чесно, в деяких моментах було дивно бачити, наскільки велике терпіння і довіра керівництва до фахівця, незважаючи на серію негативних результатів.

Як і перед початком сезону, у львів'ян знову практично весь оновлений склад. Пішло кілька лідерів, але були й новачки, у тому числі із внутрішніх ресурсів академії. Якщо коротко пройтися втратами, то сюди увійшли Ілля Квасниця, Бабукар Фаал, Віталій Холод, Едсон Фернандо, Ростислав Лях, Марко Сапуга – всі перейшли до Карпат, а також Богдан Слюбик, який виїхав за кордон до Чехії. Водночас у команду повернувся Таллес Бренер та був підписаний Ігор Невес із Карпат.

Як бачимо доглядів досить багато, а придбань фактично немає. Таким чином, Руху знову доведеться покладатися на внутрішні резерви, і якщо судити з минулих часів, це може спричинити поганий варіант розвитку подій, аж до боротьби за виживання в УПЛ.

Під час зимової перерви Рух провів низку спарингів і результати говорять про нестабільність, що не дивно з вищезгаданих причин. В останніх п'яти зустрічах Рух обіграв лише Радомлє (2:1), а в інших поступився і не можна сказати, що суперники були якимись іменитими. При цьому команда мала проблему зі створенням гольових моментів, а ще більше проблем було в обороні, що часто призводило до пропущених м'ячів.

Таким чином, Рух, який посідає десяте місце в УПЛ, вступає у другу половину сезону з черговим завданням виростити молодих гравців і при цьому спробувати залишитися в елітному дивізіоні, награючи новий склад на майбутнє.

Матч Динамо й Руху уже незабаром. А отже, час обрати свою лінію! У цьому протистоянні експерти GGBET надають перевагу "біло-синім" з коефіцієнтом 1.28. А перемогу Руху оцінюють в 10.44. Вмикай поєдинок і тримай свою лінію разом із GGBET — титульним партнером "біло-синіх"!

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Динамо може здобути 730 перемогу в УПЛ;

- 150 матч Руху в чемпіонаті;

- безнічийна серія Динамо триває в УПЛ сім ігор: три перемоги та чотири поразки;

- переможний клубний рекордний серіал Руху триває чотири гри в УПЛ;

- Динамо може провести 285 домашній "сухий" матч в чемпіонаті;

- Рух може провести 55 безгольовий матч в чемпіонаті;

- воротар Юрій-Володимир Герета (Рух) з початку цього сезону виступає без замін в чемпіонаті.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо Київ: Нещерет — Вівчаренко, Михавко, Тіаре, Караваєв — Михайленко, Бражко, Буяльський — Огундана, Волошин, Пономаренко.

Рух: Герета — Кітела, Товарницький, Копина, Роман — Підгурський, Таллес, Притула — Руніч, Алмазбеков, Невес.

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

