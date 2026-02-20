Іспанія

Півзахисник Барселони розповів про методи роботи німецького фахівця та спілкування з ним.

Півзахисник Барселони Дані Ольмо поділився думками про головного тренера команди Ганса-Дітера Фліка.

"Іноді Гансі Флік підвищує голос, а іноді заспокоює нас, залежно від ситуації. Я розмовляю з ним англійською, а коли він злиться, то розумію його навіть німецькою.

Він уважний тренер із чітким баченням і знає, чого хоче", — наводить слова Ольмо Barca Universal.

Флік очолив Барселону влітку 2024 року. Під його керівництвом каталонці стали чемпіонами Іспанії, завоювали Кубок та два Суперкубки країни.

На даний момент Барселона посідає друге місце в Ла Лізі, набравши у 24 зустрічах 58 очок.

