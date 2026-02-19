Україна

Рамік Гаджиєв розповів про своє відновлення після травми.

Півзахисник харківського Металіста 1925 Рамік Гаджиєв прокоментував процес свого відновлення після травми, а також розповів про терміни повернення на поле.

"Я дуже радий, що нарешті розпочав фінальний етап реабілітації. Я проробив велику роботу в Сербії, був там три місяці. Було важко, але зараз я дуже щасливий, що вже можу вже бігати. Залишився фінальний етап, я не знаю, скільки він часу займе. Це може бути два тижні або місяць. Добре, що я вже почав бігати, залишилось трішки.

Щодо відсотків відновлення я не можу сказати, але мені потрібен час. Я п'ять місяців не бігав, і, звісно, що зараз відчувається дискомфорт, трішки біль. Мені потрібен час, щоб розбігтися, аби моя нога та зв'язка, яку я порвав, звикла до цього навантаження. Все-таки це інша робота, бо силу я трішки відновив, стабілізацію теж, але мені залишилося пройти фінальний етап. Він буде складатися з бігу, силової роботи та роботи з м'ячем. Я вважаю, що в мене фінальний етап, десь на 65-70 відсотків я вже готовий.

Що було найважчим у відновленні? Напевно, перші три місяці, коли я був на милицях. Спочатку мені казали, що я за півтора місяці позбудусь їх та почну ходити, але кістка не зросталася так швидко, мені було потрібно ще більше часу. Я три місяці був на милицях, це, напевно, був найважчий період, тому що дуже хотілося почати ходити та бігати, швидше відновитися.

Я дуже скучив за хлопцями. Ніби дуже багато часу їх не бачив, так воно насправді і є. Я дуже радий всіх бачити. Вже бачу м'ячі, як ти кажеш, працюю, розумію, що залишилось зовсім трішки. Підтримка була дуже гарною, без їхньої підтримки мені було б набагато важче. Мені завжди писали, запитували про мій стан, казали, що повернусь сильнішим. Мені зробили найкращі умови для реабілітації, я за це дуже вдячний Богдану Володимировичу Бойку. Також я дуже вдячний керівництву, тренерському штабу, персоналу, медичному штабу та всій команді загалом, тому що мене дуже підтримували та зробили найкращі умови. Я не відчував себе самотнім, навіть під час травми, і я за це дуже вдячний команді та усьому клубу.

Дуже серйозна конкуренція на правому фланзі? Нічого боятися, я вже звик до конкуренції. Конкуренція — це завжди добре, буде ще більше мотивації працювати.

Звісно, командне налаштування, зараз набрати максимальну кількість очок. Перш за все, я вважаю, що ми повинні показати свій максимум на полі, гарну гру, а результат прийде. У нас зараз дуже сильна команда, у нас гарна конкуренція. Я вважаю, що ми маємо всі шанси, щоб боротися за єврокубки. Також у нас попереду Кубок, де у нас теж дуже гарні шанси, я вважаю, що ми зараз будемо робити все, що від нас залежить, щоб показати найкращу гру", — наводить слова Гаджиєва прес-служба клубу.

У нинішньому сезоні Гаджиєв провів п'ять матчів, у яких забив два м'ячі.

Після 15 ігор Металіст 1925 набрав 24 очки і посідає сьоме місце в УПЛ. Свій найближчий матч харків'яни проведуть проти Кривбасу – гра запланована на 21 лютого.