До вашої уваги трансляція поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 20 лютого, розпочавшись о 18:00.

Сьогодні, 20 лютого, київське Дінамо проведе матч 17 туру української Прем'єр-ліги проти львівського Руху.

Матч пройде у Києві на стадіоні імені В. Лобановського. Стартовий свисток матчу прозвучить о 18:00, а головним арбітром буде Дмитро Панчишин.

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Рух:

Після 16 турів Динамо набрало 26 очків і посідає четверте місце в УПЛ, відстаючи від ЛНЗ та Шахтаря на дев'ять балів. В активі Руху 19 очок та десята позиція.