Україна

Полтавчани в халепі.

Полтавська Ворскла отримала пʼятий трансферний бан від ФІФА. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Зазначається, що заборона на здійснення трансферів накладена через заборгованість перед колишніми гравцями та персоналом команди.

«Зелено-білі» не зможуть оформляти нових футболістів протягом трьох найближчих трансферних вікон. Санкції набули чинності в середу, 18 лютого.

Зараз Ворскла посідає дев'яте місце в турнірній таблиці Першої ліги, маючи в своєму активі 21 очко.