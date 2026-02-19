Полтавчани в халепі.
Ворскла, Getty Images
19 лютого 2026, 16:53
Полтавська Ворскла отримала пʼятий трансферний бан від ФІФА. Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Зазначається, що заборона на здійснення трансферів накладена через заборгованість перед колишніми гравцями та персоналом команди.
«Зелено-білі» не зможуть оформляти нових футболістів протягом трьох найближчих трансферних вікон. Санкції набули чинності в середу, 18 лютого.
Зараз Ворскла посідає дев'яте місце в турнірній таблиці Першої ліги, маючи в своєму активі 21 очко.