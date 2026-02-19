Ліга наголосила, що арени працюють на автономних джерелах енергії.
Кривбас - Полісся, УПЛ
19 лютого 2026, 17:48
Українська Прем’єр-ліга напередодні відновлення чемпіонату оприлюднила офіційне роз’яснення щодо енергозабезпечення футбольних арен. У заяві наголошується, що під час проведення матчів стадіони не використовують електроенергію з міських або загальнонаціональних мереж.
УПЛ підкреслює:
"Висвітлення всіх футбольних арен здійснюється виключно за рахунок автономних альтернативних джерел: потужних дизельних генераторів та систем накопичення енергії.
Під час гри стадіони не споживають електрику з міських чи загальнонаціональних мереж, відповідно, не впливають на навантаження мереж та графіки відключення світла у житлових будинках чи на об'єктах критичної інфраструктури.
Усі витрати на закупівлю обладнання, його експлуатацію та пальне власним коштом покривають власники футбольних клубів", — йдеться у заяві організації.
Нагадаємо, 20 лютого поновлюється чемпіонат України. Найпізніший матч туру відбудеться в Києві Динамо — Рух, старт о 18:00.