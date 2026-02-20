Англія

Вінгер Ньюкасла, який оформив покер у Лізі чемпіонів, запевнив, що повністю сфокусований на грі за нинішню команду та не зважає на плітки преси.

Нападник Ньюкасла та збірної Англії Ентоні Гордон опинився в центрі уваги після того, як відзначився чотирма забитими м'ячами у розгромному матчі Ліги чемпіонів проти Карабаха (6:1).

Феєричний виступ одразу спровокував нову хвилю чуток щодо можливого переходу 24-річного вінгера до лондонського Арсеналу або ж Ліверпуля, за який він вболіває з дитинства. Проте сам футболіст категорично відкидає ці розмови.

Гордон, чий зірваний трансфер до Ліверпуля у 2024 році став для нього серйозним психологічним випробуванням, тепер заявляє, що навчився ігнорувати подібний галас. Коментуючи своє майбутнє, Ентоні зазначив:

"Це все те саме, знову і знову. Я нічого не чув, можливо, вони (клуби) захочуть сказати мені про це раніше, ніж вам (пресі). Я пройшов через достатню кількість трансферних історій, щоб розуміти: все це — суцільна нісенітниця".

Вінгер підкреслив, що його головний пріоритет — це поточні результати команди Едді Гау.

"Я зосереджений на собі та на команді, я сфокусований на тому, що відбувається прямо зараз. Якщо зазирати надто далеко в майбутнє, починаєш гірше грати. Повірте, я вже робив так раніше і більше не збираюся цього повторювати", — додав Гордон.

Після матчу в Азербайджані на рахунку Гордона вже 14 голів у цьому сезоні (10 з них — у єврокубках). При цьому гравець залишається максималістом. Незважаючи на забитий покер (зокрема два реалізовані пенальті), він заявив, що змарнував кілька чудових нагод і мав би забивати щонайменше шість разів.

Наразі Ньюкасл фактично гарантував собі вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та продовжує боротьбу в Кубку Англії, а також змагається за потрапляння до єврокубкової зони (топ-7) в англійській Прем'єр-лізі. Наступним серйозним випробуванням для Гордона та його команди стане виїзний матч АПЛ проти Манчестер Сіті.