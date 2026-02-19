Україна

Вінгер виступатиме в складі чемпіона Таджикистану.

Півзахисник донецького Шахтаря Хусрав Тоіров продовжить свою кар'єру у складі Істіклолу, який є чемпіоном Таджикистану. Про це повідомляє прес-служба "гірників".

Орендна угода між клубами розрахована до 30 листопада 2026 року.

21-річний таджикистанець став гравцем Шахтаря у березні 2023 року і за цей час провів два матчі. Також він виступав в орендах за Атирау (21 матч, один гол і три асисти) та Чорноморець (п'ять поєдинків).

Зазначимо, що у складі Істіклолу виступають двоє українців – Іван Зотько та Дмитро Білоног.