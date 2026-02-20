Ліга конференцій

Лондонський клуб не зміг переграти Зріньські у Лізі конференцій, продовживши свою провальну серію до однієї перемоги в останніх 15 матчах.

Останні місяці Олівера Гласнера на чолі Крістал Пелас перетворюються на справжній кошмар. Під час першого матчу плей-оф Ліги конференцій проти боснійського клубу Зріньські Мостар, який завершився внічию 1:1, лондонські фанати відкрито виступили проти свого головного тренера.

Орливідкрили рахунок наприкінці першого тайму завдяки голу Ісмаїли Сарра, проте в другій половині зустрічі господарі змогли відігратися. Цей результат став черговим розчаруванням для вболівальників, які подолали чималу відстань до Боснії і Герцеговини.

З гостьового сектора лунали гучні скандування: "Ми хочемо, щоб Гласнер пішов" та "Тебе звільнять вранці", а після фінального свистка фанати освистали гравців команди. Атмосфера навколо Крістал Пелас стає дедалі токсичнішою.

У 2026 році команда здобула лише одну перемогу у всіх турнірах (проти Брайтона). Ситуація значно погіршилася після того, як Гласнер заздалегідь оголосив, що покине клуб наприкінці поточного сезону. На тлі цього клуб ще й продав свого капітана Марка Геї до Манчестер Сіті, а зірковий форвард Жан-Філіп Матета ледь не перейшов до Мілана, перш ніж отримав травму коліна.

Незважаючи на відверту ворожість трибун, після матчу австрійський фахівець подякував фанатам за далеку поїздку:

"Велика подяка за вашу підтримку з трибун. Сподіваюся, вам сподобалася подорож. Тепер на нас чекають домашні ігри з Вулвергемптоном та матч-відповідь із Зріньські. Настав час здобувати більше перемог, а не лише одну, і це наша головна мета", — зазначив Гласнер.

Доля путівки до 1/8 фіналу Ліги конференцій вирішиться наступного четверга на стадіоні Селхерст Парк у Лондоні. Проте тиск на тренерський штаб зростає з кожним днем, і вболівальники все менше вірять у те, що команда здатна гідно завершити цей кризовий сезон під керівництвом нинішнього наставника.