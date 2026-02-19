Україна

28-річний вінгер раніше виступав за Алавес та Ейбар.

Львівські Карпати оголосили про підписання іспанського вінгера Чебера Алькайна. 28-річний футболіст покликаний посилити атакувальний потенціал команди на фланзі.

Алькайн народився 26 червня 1997 року в баскському місті Ондаррибія. Його зріст — 174 см, вага — 69 кг. Основна позиція — вінгер.

Футбольний шлях Чебера розпочався в академії Антігуоко, після чого він перебрався до структури Реала Сосьєдад. У сезоні 2018/19 гравець виступав на правах оренди за Аренас Клуб Гечо, а згодом захищав кольори резервних команд клубу із Сан-Себастьяна.

Улітку 2022 року Алькайн підписав контракт з Алавесом і допоміг команді здобути підвищення до Ла Ліги. У найвищому дивізіоні Іспанії він провів 10 матчів. Останні два сезони вінгер відіграв за Ейбар — у його активі 48 поєдинків, один забитий м’яч та дві результативні передачі.