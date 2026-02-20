Україна

Football.ua представляють прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 20 лютого та розпочнеться о 15:30.

У рамках сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26, який є першим після зимової перерви, у Рівному місцевий Верес прийматиме СК Полтава.

ВЕРЕС — СК ПОЛТАВА

П'ЯТНИЦЯ, 20 ЛЮТОГО, 15:30. АВАНГАРД, РІВНЕ. АРБІТР — ОЛЕКСАНДР ОМЕЛЬЧЕНКО (СЛОВ'ЯНСЬК). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Для рівненського Вереса перша частина сезону запам'яталася серіями як позитивних, так і негативних результатів. Втім, це не нова ситуація для підопічних Олега Шандрука, для яких вона вже традиційна. У результаті Верес пішов на зимову перерву на 11 місці в УПЛ з недограною грою в запасі проти Металіста 1925, доля якої має вирішитися найближчими тижнями і є позитивні новини про те, що результат буде досягнуто на полі, а не в кабінетних битвах за лаштунками.

Якщо говорити про кадрову ситуацію, то взимку команду залишили скандальний Ерен Айдін, Марко Мрвальєвич, Валерій Кучеров, Назар Балаба, Самуель Нонго та Ростислав Тарануха. У той же час склад поповнили Андре Гонсалвеш із Полісся, Гільєрме Байя із Кривбасу та вільний агент з Бразилії Фабрісіо Ян.

Під час зимової перерви підопічні Шандрука провели вісім спарингів, де було лише дві перемоги, а в решті — три нічиї та три поразки. Незважаючи на таку не надто вдалу статистику, було кілька результатів, які можна занести в актив, у тому числі перемога над Динамо Тбілісі (2:0), нічия з Краковією (1:1) та поразка від Динамо Київ (2:3), де було зіграно 120 по "справжньому" бойових хвилин із підвищеною мотивацією.

Як і зазвичай в останні сезони, Верес у другій половині сезону боротиметься за збереження прописки в елітному дивізіоні та уникнення перехідних матчів, щоб не витрачати зайвих нервів ні собі, ні вболівальникам перед відпусткою.

Дебютант Прем'єр-ліги — СК Полтава поки не вражає загальними успіхами в елітному дивізіоні, що, якщо чесно, було очевидно, ще до старту сезону УПЛ. Справа не в командній грі підопічних Ігора Тимченка, а в кадровому потенціалі гравців, який відверто поступається багатьом клубам УПЛ, а також у бюджеті, що навіть відображається на підготовці. Так, безумовно, були позитивні моменти, особливо такі як перемога над Динамо, але підсумок невтішний – останнє місце у турнірній таблиці з дев'ятьма очками.

Підготовка команди була також дуже дивною та скромною. Полтава — єдина команда, яка провела збори в Україні, а ще було зіграно лише два контрольні матчі — проти Інгульця (4:1) та Буковини (0:1). Обидва спаринги не можуть дати якихось конкретних висновків, тому що вся основна робота проводилася на внутрішній кухні за зачиненими дверима.

Якщо пройтися по кадровій ситуації, то команду залишили Артем Оніщенко, Святослав Шаповалов, Олексій Хахльов, Євген Опанасенко, Ілля Ходуля та Євген Стрєльцов. Водночас прийшли Олександр П'ятов, Валерій Сад, Данило Сухоручко та Ілля Ухань.

Як впишуться новачки в команду — поки що невідомо, але висновок очевидний, зважаючи на фінансовий та кадровий потенціал — боротьба за виживання, де, на загальний погляд, шансів на збереження місця в еліті дуже мало, але вони є. І їх буде ще більше, якщо підопічні Тимченка зможуть чіплятися за очки там, де передусім мають це робити.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Верес може зазнати 100 поразки в чемпіонаті;

- безпрограшна домашня серія Вереса триває в УПЛ чотири гри: перемога та три нічиї;

- Верес не пропускає домашніх голів в чемпіонаті впродовж 270 хвилин;

- Полтава пропускає голи впродовж рекордних для клубу 14 матчів УПЛ — 36 м’ячів;

- безнічийна клубна рекордна серія Полтави триває в УПЛ п'ять ігор: перемога та чотири поразки;

- Верес при Олегу Шандруку проведе 60 матч і може здобути десяту домашню перемогу або загалом 20 раз зіграти внічию в УПЛ;

- 50 матч в УПЛ може провести Максим Марусич (Полтава);

- десятий гол в УПЛ може забити Дмитро Кльоц (Верес) та Володимир Одарюк (Полтава).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Верес: Горох — Сміян, Гончаренко, Ціпот, Стамуліс — Шарай, Бойко, Харатін, Годя — Ян, Гонсалвеш.

СК Полтава: Єрмолов — Коцюмака, Савенков, Веремієнко, Кононов — Плахтир, Марусич — Одарюк, Дорошенко, Галенков — Сухоручко.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА