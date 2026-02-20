Інше

Італійський фахівець має намір продовжити свою роботу на чолі Селесао ще на чотири роки — угода діятиме аж до Чемпіонату світу 2030 року.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті розвіяв усі сумніви щодо свого майбутнього, заявивши про готовність підписати нову довгострокову угоду з національною командою. Очікується, що новий контракт залишить досвідченого італійця на чолі п'ятиразових чемпіонів світу і після турніру 2026 року, який пройде у США, Канаді та Мексиці.

За повідомленнями, нова угода діятиме до завершення чемпіонату світу 2030 року. Офіційне підписання очікується вже найближчими тижнями, ще до початку активної підготовки команди до майбутнього мундіалю. Сам Анчелотті зізнався, що отримує велике задоволення від своєї поточної ролі:

"Я вірю, що продовжу контракт із Бразилією на чотири роки. Це нова для мене робота, і вона мені дуже подобається", — зазначив фахівець, відповідаючи на запитання щодо свого майбутнього.

Він також розповів, що постійно підтримує зв'язок зі своїми підопічними, зокрема з Вінісіусом Жуніором, якого добре знає ще за спільною роботою в мадридському Реалі. Рішення Анчелотті залишитися стане потужним стимулом для збірної Бразилії, яка прагне повернути собі світову корону та потребує стабільного плану розвитку.

Водночас це серйозний удар по амбіціях провідних європейських клубів (зокрема Манчестер Юнайтед), які могли розглядати кандидатуру зіркового італійця на посаду головного тренера в найближчому майбутньому.