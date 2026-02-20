Інше

Наставник лондонського клубу поділився власним досвідом зіткнення з расизмом та засудив будь-які прояви дискримінації після гучного скандалу за участю гравця мадридського Реала.

Головний тренер лондонського Челсі Ліам Росеньйор публічно підтримав нападника мадридського Реала Вінісіуса Жуніора після расистського скандалу, що спалахнув під час матчу Ліги чемпіонів проти лісабонської Бенфіки.

Інцидент стався минулого вівторка: Вінісіус Жуніор заявив про расистські образи з боку вінгера Бенфіки Джанлуки Престіанні. Ситуація набула додаткового резонансу через неоднозначні коментарі головного тренера орлів Жозе Моурінью, який звинуватив бразильця у провокаційних святкуваннях голів і заявив, що Бенфіка не може бути расистським клубом, оскільки її найбільшою легендою є Ейсебіо.

Під час своєї пресконференції у четвер Ліам Росеньйор, коментуючи ситуацію, наголосив, що расизму не повинно бути місця ані у футболі, ані в суспільстві загалом:

"Це засмучує. Звісно, завжди потрібен контекст, але будь-яка форма расизму в суспільстві, не лише у футболі, є неприйнятною. Я не можу детально говорити про інцидент, щодо якого триває розслідування, але скажу так: коли ви бачите, що гравець настільки засмучений, як був засмучений Вінісіус, зазвичай для цього є вагома причина", — заявив Росеньйор.

Тренер Челсі також, імовірно апелюючи до слів Моурінью, підкреслив, що раса ніколи не повинна ставати фактором, незалежно від того, як гравець святкує гол. Ліам поділився і власним болісним досвідом:

Я сам стикався з расизмом. Я знаю людей, які це пережили. Люди повинні зрозуміти: коли вас судять за те, чим ви маєте пишатися (своїм походженням), це найгірше, що може статися. Якщо будь-який гравець, тренер чи менеджер буде визнаний винним у расизмі, йому не місце у грі. Усе дуже просто", — резюмував наставник.

Наразі УЄФА продовжує розслідування інциденту. Якщо провину Джанлуки Престіанні доведуть, аргентинцю загрожує дискваліфікація щонайменше на 10 матчів. Тим часом очікується, що напруга між командами лише зросте перед матчем-відповіддю Ліги чемпіонів, який відбудеться наступної середи в Мадриді.