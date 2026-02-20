Наставник лондонського клубу поділився власним досвідом зіткнення з расизмом та засудив будь-які прояви дискримінації після гучного скандалу за участю гравця мадридського Реала.
Ліам Росеньйор Getty Images
20 лютого 2026, 09:55
Головний тренер лондонського Челсі Ліам Росеньйор публічно підтримав нападника мадридського Реала Вінісіуса Жуніора після расистського скандалу, що спалахнув під час матчу Ліги чемпіонів проти лісабонської Бенфіки.
Інцидент стався минулого вівторка: Вінісіус Жуніор заявив про расистські образи з боку вінгера Бенфіки Джанлуки Престіанні. Ситуація набула додаткового резонансу через неоднозначні коментарі головного тренера орлів Жозе Моурінью, який звинуватив бразильця у провокаційних святкуваннях голів і заявив, що Бенфіка не може бути расистським клубом, оскільки її найбільшою легендою є Ейсебіо.
Під час своєї пресконференції у четвер Ліам Росеньйор, коментуючи ситуацію, наголосив, що расизму не повинно бути місця ані у футболі, ані в суспільстві загалом:
"Це засмучує. Звісно, завжди потрібен контекст, але будь-яка форма расизму в суспільстві, не лише у футболі, є неприйнятною. Я не можу детально говорити про інцидент, щодо якого триває розслідування, але скажу так: коли ви бачите, що гравець настільки засмучений, як був засмучений Вінісіус, зазвичай для цього є вагома причина", — заявив Росеньйор.
Тренер Челсі також, імовірно апелюючи до слів Моурінью, підкреслив, що раса ніколи не повинна ставати фактором, незалежно від того, як гравець святкує гол. Ліам поділився і власним болісним досвідом:
Я сам стикався з расизмом. Я знаю людей, які це пережили. Люди повинні зрозуміти: коли вас судять за те, чим ви маєте пишатися (своїм походженням), це найгірше, що може статися. Якщо будь-який гравець, тренер чи менеджер буде визнаний винним у расизмі, йому не місце у грі. Усе дуже просто", — резюмував наставник.
Наразі УЄФА продовжує розслідування інциденту. Якщо провину Джанлуки Престіанні доведуть, аргентинцю загрожує дискваліфікація щонайменше на 10 матчів. Тим часом очікується, що напруга між командами лише зросте перед матчем-відповіддю Ліги чемпіонів, який відбудеться наступної середи в Мадриді.