Рівненський Верес та СК Полтава відкриватимуть другу частину сезону української Прем'єр-ліги матчем 17 туру на рівненському Авангарді.

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Сміян — Бойко, Харатін — Шарай, Гонсалвеш — Годя, Ндукве.

Запасні: Стефанюк, Кожухар, Протасевич, Чечер, Вовченко, Корнійчук, Кльоц, Куція, Баїя, Веслі, Фабрісіо, Стень.

СК Полтава: Мінчев — Кононов, Веремієнко, Савенков, Коцюмака — Одарюк, Дорошенко, Даниленко, Галенков — Сухоручко, Марусич.

Запасні: Восконян, Єрмолов, Місюра, Підлепич, Вівдич, Плахтир, Ухань, Кобзар.

Гра Верес — СК Полтава почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.