Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та СК Полтава.
фото НК Верес
20 лютого 2026, 14:37
Рівненський Верес та СК Полтава відкриватимуть другу частину сезону української Прем'єр-ліги матчем 17 туру на рівненському Авангарді.
Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Сміян — Бойко, Харатін — Шарай, Гонсалвеш — Годя, Ндукве.
Запасні: Стефанюк, Кожухар, Протасевич, Чечер, Вовченко, Корнійчук, Кльоц, Куція, Баїя, Веслі, Фабрісіо, Стень.
СК Полтава: Мінчев — Кононов, Веремієнко, Савенков, Коцюмака — Одарюк, Дорошенко, Даниленко, Галенков — Сухоручко, Марусич.
Запасні: Восконян, Єрмолов, Місюра, Підлепич, Вівдич, Плахтир, Ухань, Кобзар.
Гра Верес — СК Полтава почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.