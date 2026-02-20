Україна

Хавбек харків'ян поділився своїми думками після зимових зборів.

Півзахисник Металіста 1925 Іван Литвиненко прокоментував завершення навчально-тренувальних зборів, а також розповів про підготовку до найближчої гри в УПЛ.

"Повернулися зі зборів, раді бачити родини, адже сумували. Загалом раді повернутися до нашої країни. Але погодні умови такі, що вони для тренувань важкі. Тренуємося на штучному полі, а всі збори провели на натуральному, тому важко. Як воно буде далі — не знаємо, але в нас вибору немає. Готуємося до гри, в цих реаліях, які у нас є. Я вважаю, що умови рівні зараз для кожного. Не думаю, що у суперника краще умови, ніж у нас. Тому відштовхуємося від себе, віддаємо всі сили тут, де ми зараз є, і налаштовуємось на першу гру.

Збори пройшли, як завжди, важко. Умови були добрими, просто погодні умови не завжди були гарними. Через це були зміни полів, але ми провели гарні спаринги з дуже сильними, цікавими суперниками. Я вважаю, що все, що ми мали зробити, ми зробили. Будемо це показувати в чемпіонаті, бо старт дуже важливий. Початок чемпіонату після літа був невдалий, тому зараз ми налаштовуємося на те, щоб почати добре.

Чотири новачки під час зимового міжсезоння? Не всі з них знають англійську мову. Але всі гарні хлопці, якось намагаємося шукати контакт через жарти, через якісь активності. Я думаю, це такий процес адаптації, тому треба місяць-два часу, щоб воно все пройшло. Зараз почнеться чемпіонат, будуть поїздки в автобусах, виїзди в Житомир. Місяць-два і вони вже будуть повністю адаптовані. А як там складеться у футболі — це вже від них залежить.

Зараз підсилились, також повертаються наші сильні гравці після травм. Ми дуже чекаємо на них. Арі вже повернувся, Рамік теж вже скоро з нами буде. Ми будемо тільки сильнішими, бо у нас усіх одна спільна задача, яку ми будемо намагатися виконати. Я думаю, це для нас дуже важливо, як емоційно, так і командний рівень теж повернеться до того, яким він був до цих травм.

Цей тиждень, як завжди, присвячений підготовці до суперника. Тому цей тиждень ми готуємося до Кривбасу. Теорії ще не було, я так розумію, що завтра буде вже теорія по супернику. Але вже на тренуваннях ми відпрацьовували те, що хочемо показувати в грі з ним.

Багато хто трошки списує з рахунків команду з Кривого Рогу у зв'язку з відходом Твердохліба та Микитишина? Я звичайно, не погоджуся, тому що знайдеться заміна. Там були виконавці, у них тренерський штаб та головний тренер такий, який може змотивувати принциповістю. Я думаю, що перша гра показала це. Коли вони виграли, то їхні емоції та радість показали, що цей матч був незвичайним для них. А для нас кожен матч важливий. Для нас буде дуже великою мотивацією повернути те, що вони забрали в нас — це три очки. Тому ми налаштовуємось тільки на перемогу, іншого результату для нас тут бути не може.

Для нас особливе значення має те, де ми хочемо бути, чого досягти. Кожна з цих ігор, чи то Патрік тренер, чи — ні — це все наче цегла до цегли на шляху до нашої цілі. Тому гра важлива для всіх, до того ж це початок чемпіонату, за яким всі сумували. Я думаю, що принциповість пов'язана тільки з нашими цілями, але ніяк не з тренером або командою", — наводить слова Литвиненка прес-служба клубу.

Нагадаємо, у найближчому матчі Металіст 1925 зіграє проти Кривбасу — гра запланована на 21 лютого. Після 15 ігор харків'яни посідають сьоме місце в УПЛ.