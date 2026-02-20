Іспанія

Мадридський клуб оцінює форварда у 200 млн євро, ускладнюючи переговори з каталонцями.

Пошуки Барселоною наступника Роберта Левандовскі натрапили на серйозну перешкоду: мадридський Атлетіко встановив рекордну оцінку форварда Хуліана Альвареса – 200 млн євро (167 млн фунтів стерлінгів). Це робить потенційний трансфер одним із найдорожчих в історії футболу після переходу Неймара до Парі Сен-Жермен у 2017 році за 222 млн євро.

Альварес є головною ціллю каталонців завдяки своїй технічній універсальності та енергії, які ідеально вписуються у тактичну схему клубу. Спортивний директор Барселони Деко та його відділ вважають аргентинця ключовим гравцем для наступного десятиліття.

Однак Атлетіко не планує втрачати свого зіркового нападника. Президент клубу Енріке Сересо заявив, що продаж під час січневого трансферного вікна не розглядається, а тренер Дієго Сімеоне публічно підтримав гравця після нещодавнього спадку результативності. Столичний клуб також розглядає продовження контракту Альвареса до 2030 року, що підвищить його ринкову вартість і ускладнить будь-які переговори.

Фінансові обмеження Барселони, посилені наближенням президентських виборів і суворими правилами Ла Ліги щодо витрат, роблять трансфер на 200 млн євро майже неможливим без продажу кількох гравців. Незважаючи на інтерес з боку інших клубів, включаючи Арсенал, Челсі та Манчестер Юнайтед, Альварес віддає перевагу залишитися в Іспанії, а його обраним місцем призначення могла б стати саме Барселона.