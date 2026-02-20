Німеччина

Головний тренер Баварії зосереджений на найближчому супернику, попри загрозу дискваліфікацій ключових гравців перед матчем із дортмундцями.

Головний тренер Баварії Венсан Компані відповів на запитання, чи тримає він у голові майбутню зустріч із дортмундською Боруссією. Перед матчем з Айнтрахтом одразу чотири гравці мюнхенців перебувають за крок від дискваліфікації через перебір жовтих карток.

"Я зосереджений тільки на грі з Айнтрахтом. Ми знаємо про ситуацію з жовтими картками, але не можна все спланувати.

Зараз важливо лише одне — перемогти Айнтрахт", — наводить слова Компані Bayern & Germany.

Матч чемпіонату Німеччини між Баварією та Айнтрахтом пройде в суботу, 21 лютого. Початок протистояння заплановано на 16:30. Наступна гра Баварії проти Боруссії відбудеться 28 лютого.