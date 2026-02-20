Італія

Капітан міланців отримав розтягнення литкового м’яза в матчі Ліги чемпіонів.

Капітан і найкращий бомбардир Інтер Лаутаро Мартінес отримав м’язову травму в матчі Ліги чемпіонів проти Буде/Глімт. Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

За результатами медичного обстеження у форварда діагностували розтягнення камбалоподібного м’яза лівої ноги (литки). У заяві "нерадзуррі" зазначається, що стан гравця повторно оцінять наступного тижня.

За інформацією італійських ЗМІ, відновлення аргентинця може тривати від трьох до чотирьох тижнів. За оптимістичного сценарію Мартінес матиме шанс повернутися на поле до міланського дербі проти Мілан, яке заплановане на 8 березня. У гіршому випадку нападник відновиться вже після березневої паузи на матчі національних збірних.

Нагадаємо, у середу, 18 лютого, Інтер у першому поєдинку плейоф Ліга чемпіонів УЄФА на виїзді поступився Буде/Глімту з рахунком 1:3. Перед грою повідомлялося про незадовільний стан штучного газону в Норвегії — УЄФА навіть розглядала можливість перенесення матчу через підвищений ризик травм на такому покритті.

У нинішньому сезоні Мартінес провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 18 м’ячів і віддав чотири результативні передачі.