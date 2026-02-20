Україна

Домінго Марін увійшов до команди Патріка ван Леувена і буде відповідати за стандарти та розвиток футболістів.

Криворізький Кривбас оголосив про початок співпраці з 49-річним іспанським спеціалістом Домінго Маріном, який увійде до тренерського штабу головного тренера Патріка ван Леувена. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Марін, уродженець Барселони, має понад 15-річний досвід роботи в Європі, Азії та на Близькому Сході. Новий асистент ван Леувена володіє ліцензіями УЄФА та спортивного директора і спеціалізується на стандартах, лідерстві та комунікації, методології тренувань, скаутингу суперника та розвитку футболістів – від Академії до дорослого рівня.

"ФК Кривбас вітає нового спеціаліста у нашій великій червоно-білій родині", – йдеться у повідомленні клубу.

Нагадаємо, після 16 турів Кривбас має 26 очок і посідає п’яте місце у турнірній таблиці Української Прем’єр-ліги. У наступному турі команда Патріка ван Леувена на виїзді зіграє проти харківського Металісту 1925. Поєдинок заплановано на суботу, 21 лютого, початок о 15:30.