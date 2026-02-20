Серйозна заява Каштру.
Каштру, Getty Images
20 лютого 2026, 16:25
Головний тренер аутсайдера іспанської Ла Ліги Леванте Луїш Каштру висловився про самовіддачу своїх футболістів. Його слова наводить AS.
«Я сказав вболівальникам, що ми віддали максимум. Я не можу сказати нічого поганого про своїх гравців, вони пожертвували всім. Якщо якийсь футболіст не викладається на повну, я його вб'ю… Але вони віддають все.
Гра з Барселоною? Ми маємо зіграти цей матч як фінал. З того часу, як я тут, ми програвали через дрібниці», — заявив Каштру.
Наразі Леванте посідає 19 місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.