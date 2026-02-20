Іспанія

Серйозна заява Каштру.

Головний тренер аутсайдера іспанської Ла Ліги Леванте Луїш Каштру висловився про самовіддачу своїх футболістів. Його слова наводить AS.

«Я сказав вболівальникам, що ми віддали максимум. Я не можу сказати нічого поганого про своїх гравців, вони пожертвували всім. Якщо якийсь футболіст не викладається на повну, я його вб'ю… Але вони віддають все.

Гра з Барселоною? Ми маємо зіграти цей матч як фінал. З того часу, як я тут, ми програвали через дрібниці», — заявив Каштру.

Наразі Леванте посідає 19 місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.