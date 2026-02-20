Ліга чемпіонів

Український голкіпер Бенфіки отримав оцінку 7,88 за шість сейвів у матчі проти мадридського Реала.

Український голкіпер лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін увійшов до символічної збірної тижня Ліги чемпіонів за версією статистичного порталу WhoScored.

У домашньому матчі 1/16 фіналу проти мадридського Реала (0:1) 24-річний воротар зробив шість сейвів, один раз успішно зіграв на виході, здійснив 7 підборів, 2 виноси та віддав 11 точних передач із 18. За підсумками гри його оцінка склала 7,88 – найвища серед гравців Бенфіки та одна з найкращих у турі, навіть попри мінімальну поразку команди.

Цікаво, що український голкіпер став єдиним представником символічної одинадцятки, чиїй команді не вдалося здобути очки в матчі. Раніше УЄФА відзначила сейв Трубіна після удару Арди Гюлера, включивши його до трійки найкращих сейвів ігрового дня.

Champions League Team of the Week | Play Offs First Leg 🇪🇺 🌟 pic.twitter.com/c53PzmVf5x — WhoScored (@WhoScored) February 19, 2026

У поточному сезоні Трубін провів 37 матчів на клубному рівні, пропустив 29 голів та відзначився 18 "сухими" поєдинками. Нагадаємо, що в попередньому протистоянні з Реалом він навіть відзначився забитим м’ячем, який допоміг Бенфіці вийти до плейоф турніру.

Другий матч проти мадридського Реала відбудеться 25 лютого у Мадриді. Початок гри – 22:00 за київським часом.