Джошуа стане одним із найдорожчих придбань у МЛС.

Нападник Норвіча Джошуа Сарджент незабаром стане гравцем Торонто. Про це повідомляє журналіст The Athletic Том Богерт.

За інформацією джерела, клуби домовилися про трансфер 26-річного американця за 22 мільйони доларів, а ще п'ять мільйонів передбачені у якості можливих бонусів.

Також зазначається, що Джошуа стане одним із найдорожчих придбань у МЛС після трансферу Сон Хин Міна за 26,5 млн доларів у Лос-Анджелес.

Цього сезону Саджент провів 24 матчі, в яких забив вісім голів та віддав три гольові передачі.

За підсумками минулого сезону Торонто посів 12 місце у Східній конференції, не пройшовши у плей-оф МЛС. Новий сезон Торонто розпочне проти Далласа – гра запланована на 22 лютого, о 03:30 за Києвом.