Джошуа стане одним із найдорожчих придбань у МЛС.
Джошуа Сарджент, Getty Images
21 лютого 2026, 12:45
Нападник Норвіча Джошуа Сарджент незабаром стане гравцем Торонто. Про це повідомляє журналіст The Athletic Том Богерт.
За інформацією джерела, клуби домовилися про трансфер 26-річного американця за 22 мільйони доларів, а ще п'ять мільйонів передбачені у якості можливих бонусів.
Також зазначається, що Джошуа стане одним із найдорожчих придбань у МЛС після трансферу Сон Хин Міна за 26,5 млн доларів у Лос-Анджелес.
Цього сезону Саджент провів 24 матчі, в яких забив вісім голів та віддав три гольові передачі.
За підсумками минулого сезону Торонто посів 12 місце у Східній конференції, не пройшовши у плей-оф МЛС. Новий сезон Торонто розпочне проти Далласа – гра запланована на 22 лютого, о 03:30 за Києвом.