Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст 1925 та криворізький Кривбас.
Хосе Аревало, фото ФК Металіст 1925
21 лютого 2026, 14:53
Харківський Металіст 1925 та криворізький Кривбас зіграють на житомирському Центральному в сімнадцятому турі української Прем'єр-ліги.
Металіст 1925: Варакута — Крупський, Салюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев, Калюжний, Аревало — Антюх, Мба, Забергджа.
Запасні: Мозіль, Проценко, Капінус, Є. Павлюк, Дубко, Снурніцин, Литвиненко, І. Когут, Кастільйо, Арі, Баптістелла, Петер.
Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Дібанго — Задерака, Араухо, Я. Шевченко — Лін, Парако, Мендоза.
Запасні: Хома, Сичов, Маяков, Рохас, Каменський, Мулик, Мая, Боднар, Коробка.
Гра Металіст 1925 — Кривбас почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.