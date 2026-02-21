Харківський Металіст 1925 та криворізький Кривбас зіграють на житомирському Центральному в сімнадцятому турі української Прем'єр-ліги.

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Салюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев, Калюжний, Аревало — Антюх, Мба, Забергджа.

Запасні: Мозіль, Проценко, Капінус, Є. Павлюк, Дубко, Снурніцин, Литвиненко, І. Когут, Кастільйо, Арі, Баптістелла, Петер.

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Дібанго — Задерака, Араухо, Я. Шевченко — Лін, Парако, Мендоза.

Запасні: Хома, Сичов, Маяков, Рохас, Каменський, Мулик, Мая, Боднар, Коробка.

Гра Металіст 1925 — Кривбас почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.