Україна

Аревало дебютує за Металіст 1925 у грі проти Кривбасу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст 1925 та криворізький Кривбас.

Хосе Аревало, фото ФК Металіст 1925