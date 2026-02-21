Іспанія

Барселона могла обміняти хавбека на Марко Верратті та Фабіана Руїса.

Центральний півзахисник Барселони Гаві у 2023 році був близький до переходу в ПСЖ, однак трансфер зірвав тодішній новопризначений функціонер клубу Деку. Про це повідомляє Diario SPORT.

Влітку 2023 року каталонці через фінансові труднощі шукали варіанти підсилення центру поля. Головною ціллю був Фабіан Руїс, однак ПСЖ, за підтримки Луїса Енріке, запропонував варіант обміну: Гаві мав переїхати до Парижа, тоді як до Барселони могли приєднатися Фабіан Руїс і Марко Верратті.

На той момент спортивний директор Матеу Алемані намагався просунути угоду, однак Деку, який щойно розпочав роботу в клубі, втрутився та заблокував операцію. Він переконав президента Жоана Лапорту, що відхід Гаві стане серйозною помилкою для клубу, а контракт Верратті створить додаткове фінансове навантаження.

Сам Гаві також не розглядав варіант із відходом і прагнув залишитися в Барселоні, попри побоювання його оточення, що клуб може змусити його до трансферу через економічну ситуацію.

Невдовзі після зриву угоди Матеу Алемані залишив свою посаду, а Деку очолив спортивний напрямок. Відтоді Гаві став одним із символів проєкту Барселони та ключовим гравцем команди, хоч і нерідко травмувався.