Ще одна зірка може перебратися до МЛС.
Філіпе Коутінью, Getty Image
21 лютого 2026, 14:45
Колишній півзахисник Барселони та Ліверпуля Філіпе Коутінью може продовжити свою кар'єру в американській лізі МЛС. Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, у послугах 33-річного бразильця зацікавлений Лос-Анджелес Гелаксі, який готовий підписати футболіста у якості вільного агента.
Нагадаємо, раніше Коутінью зі скандалом залишив Васку Да Гама через негативний тиск з боку вболівальників.
За підсумками минулого сезону Лос-Анджелес Гелаксі зайняв 14 місце у Західній конференції і не пройшов у плей-оф МЛС. Новий сезон команда розпочне поєдинком проти Нью-Йорка – гра запланована на 23 лютого.