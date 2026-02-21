Інше

Ще одна зірка може перебратися до МЛС.

Колишній півзахисник Барселони та Ліверпуля Філіпе Коутінью може продовжити свою кар'єру в американській лізі МЛС. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, у послугах 33-річного бразильця зацікавлений Лос-Анджелес Гелаксі, який готовий підписати футболіста у якості вільного агента.

Нагадаємо, раніше Коутінью зі скандалом залишив Васку Да Гама через негативний тиск з боку вболівальників.

За підсумками минулого сезону Лос-Анджелес Гелаксі зайняв 14 місце у Західній конференції і не пройшов у плей-оф МЛС. Новий сезон команда розпочне поєдинком проти Нью-Йорка – гра запланована на 23 лютого.