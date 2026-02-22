Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 22 лютого та розпочнеться о 15:30.

У рамках сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Львові донецький Шахтар зіграє номінально домашній матч проти львівських Карпат.

ШАХТАР — КАРПАТИ

НЕДІЛЯ, 22 ЛЮТОГО, 15:30. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР АФАНАСЬЄВ (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Команда Арди Турана пішла на зимову відпустку в на суміжній першій сходинці турнірної таблиці з черкаським ЛНЗ, але за рахунок того самого розгрому на Арені Львів (1:4) поступалась "бузковим" за додатковими показниками. А ще у "гірників" у думках не було необхідності залишати сили на попередній раунд Ліги конференцій УЄФА, оскільки вони пробились одразу до 1/8 фіналу. І це насправді гарні для них новини, і водночас погані для львівських Карпат.

Бо саме поміж європейськими вояжами Шахтар у цьому сезоні здається найбільш уразливим. У першому колі за рахунок цього команда тоді ще Владислава Лупашка цим скористалась і видала фантастичні 3:3. Але тепер уже немає ані Лупашка, ані розуміння, що собою являтимуть "зелено-білі" в другій частині сезону. Бо вже складається традиція, що надвечір перед Новим роком фанати Карпат краще якось оминатимуть стороною стрічки новин, бо там уже другий рік поспіль з’являється якась сумнівна цікавинка.

Цього разу нею стала зміна головного тренера. Іспанець Франсіско Фернандес. Йому 45, у футбол на професійному рівні він не грав, але тренував Альмерію, Алькоркон, Тенеріфе та Реал Мурсію з посередніми результатами навіть для рівня нижчих дивізіонів футболу рідної країни. А тут довірили очолити клуб, який, узагалі-то, своїм фанатам обіцяв єврокубки й у минулому сезоні до них був доволі близьким. Але "іспанський" футбол за Лупашка побудувати не вийшло, тож тепер спробують із "справжнім" іспанцем щось вигадати. Побачимо. Принаймні це цікаво.

Але трансферна політика Карпат узимку все одно викликає питання, бо пішли Ігор Краснопір, Пабло Альварес, Ігор Невес, Патрісіо Танда, Владислав Клименко, Павло Полегенько та Дієго Паласіос, про гру яких ми маємо певне уявлення. При цьому знову було "ошукано" львівський Рух на предмет молодих зірок, Квасниця, Холод, Едсон, Лях та Сапуга тепер спробують себе в клубі, який у цій "львівській синергії" позиціонує себе, як головний.

І також ми познайомимось з іспанцем Чебером Алькаїном та бразильцем Ерікі, а також пригадаємо про існування Стеніо. На тлі цього Шахтар із трансфером феноменального нападника Проспера Оба з ЛНЗ за 4,5 млн євро, що все одно перевищує всі витрати Карпат за це вікно, виглядає надто хірургічним у своєму підсиленні.

Збори при цьому для обох команд минули за різними сценаріями. Туран більший акцент робив уже звично на фізичну готовність, тож "гірники" почали саме грати лише в лютому, тоді як Карпати з новим тренером уже два тижні до цього набували тонусу. Але виграли при цьому лише дві гри — у Реала Мурсії (1:0) та Тяньдзінь Тайгер (3:0), тоді як Шахтар перемагав Ригу (2:1), Динамо Тбілісі (7:1), Ділу (3:2) та Руставі (3:0). А от ЛНЗ "гірники" таки поступились у матчі, який точно не був схожим на товариський (0:1), що явно не сподобалось їхнім уболівальникам.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Назарина, Марлон Гомес — Педріньйо да Сілва, Еліас, Егіналду.

Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Педрозу, Лях — Чачуа, Федор, Едсон — Костенко, Фаал, Стеніо.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Шахтар може зіграти внічию в 180 раз в УПЛ;

- Карпати можуть зазнати 10 поразки в чемпіонаті після підвищення за класом;

- Шахтар забивав у 22 попередніх домашніх іграх — 66 голів;

- Карпати в чемпіонаті не вигравали в останніх чотирьох зустрічах: нічия, три поразки;

- Шахтар може виграти 20 матч на чолі з Ардою Тураном;

- На чолі Карпат дебютує в УПЛ Франсіско Фернандес.

- Марлон Гомес, Егіналду (обидва — Шахтар) та Олег Федор (Карпати) можуть провести 50 матч в чемпіонаті;



- Дмитро Криськів може забити 15 гол, Педріньйо да Сілва (обидва — Шахтар) — 10.

