Завершилася 1459 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Близько 4:00 ранку російські війська завдали авіаційного удару по приватному сектору міста Суми. Унаслідок вибуху повністю зруйновано два житлові будинки, щонайменше десять сусідніх зазнали пошкоджень. Також знищено цивільний автомобіль та пошкоджено газову трубу. Остаточні масштаби руйнувань встановлюються.

🔸На Дніпропетровщині невідомі напали на військових з 24 окремого штурмового полку «Айдар». Як стверджується, інцидент стався 21 лютого в одному з міст Дніпропетровської області.

У полку повідомили, що група з шести невідомих людей напала на військовослужбовців, які перебували поза виконанням службових завдань, «займалися особистими справами, нікого не провокували та не вчиняли жодних дій до інших».

🔸 Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти 225 капітанів суден «тіньового флоту», які експортують російські нафтопродукти. Під обмеження також потрапили компанії, які обслуговують російський військово-промисловий комплекс.

🔸20 лютого в російській Удмуртії почали масово з’являтися повідомлення про гучні вибухи у місті Воткінськ.

Йдеться про Воткінський завод, розташований приблизно за 1400 км від кордону з Україною. За даними OSINT-джерела, зафіксовано влучання у виробничі цехи. Згідно з інформацією, оприлюдненою на ресурсах, пов’язаних із воєнною розвідкою України, на цьому підприємстві виробляють ракети «Тополь», «Ярс», «Іскандер-М» та «Орешнік».

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Окупанти продовжують атакувати. Найбільше боєзіткнень на цей час на Гуляйпільському напрямку. Сили оборони стримують ворога, завдаючи йому значних втрат. Від початку доби загалом окупанти атакували 75 разів. Також продовжуються обстріли прикордонних районів. На території Сумської області сьогодні постраждали населені пункти: Іскрисківщина, Рижівка, Безсалівка, Княжичі. На Чернігівщині – Хрінівка та Луб’яне. Також ворог завдав авіаційного удару по Сумах. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 27 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням РСЗВ. Завдав одного авіаудару із застосуванням 3 КАБ. Мало місце одне боєзіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано. На Куп’янському напрямку противник чотири рази йшов вперед у бік Піщаного. Одна з цих спроб триває. На Лиманському напрямку окупанти шість разів атакували в бік Греківки, Ставків, Дробишевого та Масляківки. Два боєзіткнення не завершено. На Слов’янському напрямку окупанти безуспішно намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Ямполя, Дронівки та Закітного. Дві з трьох атак іще тривають. На Краматорському напрямку активних штурмових дій агресора не спостерігається. На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Щербинівки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки. Три атаки тривають. На Покровському напрямку з початку доби окупанти 23 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Лиман, Покровськ, Удачне, Молодецьке. Уже зупинено 19 атак. На Олександрівському напрямку ворог наступав у бік Запорізького. Штурмову дію відбито. Великомихайлівка зазнала авіаудару. На Гуляйпільському напрямку відбулося 27 атак у районі Гуляйполя та у бік Залізничного, Староукраїнки, Святопетрівки, Зеленого, Варварівки, Добропілля, Загірного та Гіркого. Шість штурмів іще тривають. Ворог завдав авіаударів у районах Розівки, Гіркого, Залізничного, Мирного, Гуляйпільського, Лугівського та Чарівного. На Оріхівському напрямку окупанти атакували в бік Приморського. Боєзіткнення триває. Авіаударів зазнали райони Комишувахи, Юльївки та Новоандріївки. На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не було. Спроби ворога просуватися не фіксуються.