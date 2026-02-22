Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 21 лютого 2026 року.

Манчестер Сіті у матчі 27 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Ньюкасл (2:1).

Команда Хосепа Гвардіола провела впевнений перший тайм та супроводила його двома забитими м’ячами.

Однак один із цих голів колектив Едді Гау зумів відіграти, після чого сторони провели напружену другу половину.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Ньюкасл у рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Манчестер Сіті — Ньюкасл 2:1

Голи: О'Райлі, 14, 27 — Голл, 22

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Діаш (Хусанов, 46), Геї, Аїт-Нурі — Родрі — Семеньйо (Фоден, 87), Сілва, О’Райлі — Голанд, Мармуш (Шеркі, 58).

Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Тіав, Берн, Голл — Ремзі, Тоналі, Віллок (Віллок, 60) — Еланга (Мерфі, 78), Вольтемаде (Жоелінтон, 60), Гордон (Осула, 78).

Попередження: Діаш, Сілва — Берн, Віллок, Барнс, Тріпп'єр, Жоелінтон