Ковалівський Колос та житомирське Полісся зіграють матч сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги в Ковалівці.

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, О. Демченко, Денисенко — Кане, Климчук, Салабай.

Запасні: Мацапура, Пузанков, Рухадзе, Бурда, Шершень, Криворучко, Безручук, Алефіренко, Гусол, Тахірі, Поправка.

Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Емерллаху, Бабенко, Андрієвський — Гуцуляк, Гайдучик, Назаренко.

Запасні: Бущан, Кудрик, Кравченко, Таллес, Філіппов, Краснічі, Шепелєв, Борел, Лєднєв, Майсурадзе, Брагару, Краснопір.

Гра Колос — Полісся почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.