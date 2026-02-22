Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та житомирське Полісся.
Ліндон Емерллаху, фото ФК Полісся
22 лютого 2026, 12:28
Ковалівський Колос та житомирське Полісся зіграють матч сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги в Ковалівці.
Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, О. Демченко, Денисенко — Кане, Климчук, Салабай.
Запасні: Мацапура, Пузанков, Рухадзе, Бурда, Шершень, Криворучко, Безручук, Алефіренко, Гусол, Тахірі, Поправка.
Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Емерллаху, Бабенко, Андрієвський — Гуцуляк, Гайдучик, Назаренко.
Запасні: Бущан, Кудрик, Кравченко, Таллес, Філіппов, Краснічі, Шепелєв, Борел, Лєднєв, Майсурадзе, Брагару, Краснопір.
Гра Колос — Полісся почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.