Наставник харків'ян поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Головний тренер харківського Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти Кривбасу (0:0).

"Перш за все, вітаю всіх із початком другого кола. Щодо матчу, то ми дуже його чекали й хотіли перемогти. Налаштовувалися лише на перемогу, але гра видалася важкою, бо і Кривбас, і ми не хотіли помилитися. Загалом моментів було мало, але наприкінці ми створили дійсно хороші нагоди й могли вирвати перемогу. Якби ми забили, це можна було б вважати закономірною перемогою, але ми не забили — маємо нічию. Рухаємось далі, попереду багато матчів.

Звісно, поле не ідеальне. Воно однакове для двох команд, тому треба звикати до цього. На зборах у нас були кращі поля, але маємо те, що маємо. Це наш футбол — треба грати, працювати, і все буде добре.

Гра новачків Аревало та Баптістелло? Для Аревало це перший матч. Він звикає до нашого чемпіонату та умов. На мою думку, він на 100% буде додавати — ми знаємо його можливості. Баптістелла міг одразу відзначитися голом у дебюті, але трохи не вистачило. У нього велика перспектива та потенціал.

Ми стежили за підготовкою Ітодо. Постійно були на зв’язку з тренерами юнацької команди. Він грав у всіх матчах, виконував додаткові завдання та тренування. Він у хорошому стані. Коли ми повернулися, побачили, що він також добре працював", — наводить слова Бартуловича прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Кривбас.