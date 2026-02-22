Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 21 лютого 2026 року.

Харківський Металіст 1925 у матчі 17 туру української Прем'єр-ліги поділив очки з Кривбасом (0:0).

Загалом вийшла рівна гра з мінімальною кількістю гольових моментів, про що красномовно каже статистика – лише три удари по воротах та жодного точного. При цьому гравці відзначились п'ятьма жовтими картками.

Після 16 матчів Металіст 1925 набрав 25 очок і посідає шосте місце в УПЛ, а Кривбас має 27 балів та йде на п'ятій позиції.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Металіст 1925 — Кривбас у рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Металіст 1925 — Кривбас 0:0

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Салюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев (Литвиненко, 72), Калюжний, Аревало (Баптістелла, 72) — Антюх, Мба (Ітодо, 61), Забергджа (І. Когут, 61).

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Дібанго — Задерака, Араухо, Я. Шевченко — Лін, Парако (Боднар, 77), Мендоза.

Попередження: Мба, Антюх, Калюжний — Араухо, Шевченко.