Україна

Головний тренер містян закликав своїх футболістів насолоджуватися життям та коктейлями після важливої перемоги над Ньюкаслом

Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола перебував у чудовому настрої після суботньої перемоги своєї команди над Ньюкаслом із рахунком 2:1. Цей результат дозволив чинним чемпіонам скоротити відставання від лідера таблиці, лондонського Арсеналу, лише до двох очок напередодні вирішального дербі Північного Лондона.

Перемогу містянам на стадіоні Етіхад приніс дубль Ніко О'Райлі. Цей успіх став ще більш вагомим на тлі нещодавньої втрати очок Арсеналом у матчі проти Вулвергемптона. Після гри Гвардіола не приховував своїх емоцій та розповів, як команда проведе найближчі вихідні.

"Це була надзвичайно важлива перемога. Ньюкасл — неймовірна команда, і сьогоднішній матч показує, що на нас чекає у наступних 11 турах. Кожна гра буде битвою, — зазначив Гвардіола у спілкуванні з пресою. — Тепер у нас є три вихідних. Я сказав хлопцям: "Що вам треба зробити у ці три дні — так це випити багато кайпіриньї та дайкірі і просто насолоджуватися життям". А вже потім ми проведемо повноцінні тренування і поїдемо до "Лідса". Це правильний підхід", — додав Пеп.

Іспанський фахівець також застеріг від передчасних математичних розрахунків у боротьбі за титул:

Якщо ми почнемо думати: "ми виграємо це, а Арсенал або Астон Вілла зроблять те", ми отримаємо ляпас і все станеться з точністю до навпаки. Я знаю, як це складно. Просто вигравайте наступний матч і ніколи не здавайтеся. Десять ігор в АПЛ — це дуже багато, може статися що завгодно, — наголосив наставник.

Тим часом увесь тиск тепер перейшов на Арсенал. Підопічні Мікеля Артети, які виграли лише два з останніх семи матчів чемпіонату, готуються до надважливого поєдинку проти Тоттенгема. Ситуація для канонірів ускладнюється ще й тим, що шпори вийдуть на поле під керівництвом нового тимчасового тренера Ігора Тудора, який нещодавно замінив звільненого Томаса Франка.