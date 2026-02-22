Німеччина

Форварду Баварії зайві розмови не цікаві.

Кандидат в президенти каталонської Барселони Хавʼєр Вілахоана в останньому інтерв’ю заявив, що має намір запросити до команди нападника мюнхенської Баварії Гаррі Кейна.

Це створило бажаний медійний ефект, проте після коментаря у відповідь від самого англійця навряд чи допоможе в передвиборчій кампанії.

"Я нічого про це не чув. Мій батько та брат займаються всіма справами, і вони мені нічого не говорили.

Як я вже неодноразово казав, я дуже щасливий тут, у Баварії. Я зосереджений на цьому сезоні та своїй кар'єрі тут. Але сприйматиму це як комплімент", — заявив англійський виконавець.

На рахунку Кейна в цьому сезоні 43 голи та п’ять асистів у 36 матчах.