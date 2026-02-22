Форварду Баварії зайві розмови не цікаві.
Гаррі Кейн, Getty Images
22 лютого 2026, 12:54
Кандидат в президенти каталонської Барселони Хавʼєр Вілахоана в останньому інтерв’ю заявив, що має намір запросити до команди нападника мюнхенської Баварії Гаррі Кейна.
Це створило бажаний медійний ефект, проте після коментаря у відповідь від самого англійця навряд чи допоможе в передвиборчій кампанії.
"Я нічого про це не чув. Мій батько та брат займаються всіма справами, і вони мені нічого не говорили.
Як я вже неодноразово казав, я дуже щасливий тут, у Баварії. Я зосереджений на цьому сезоні та своїй кар'єрі тут. Але сприйматиму це як комплімент", — заявив англійський виконавець.
На рахунку Кейна в цьому сезоні 43 голи та п’ять асистів у 36 матчах.