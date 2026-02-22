Німеччина

Головний тренер мюнхенців розповів, як його власний ігровий досвід допоміг розкрити додаткові якості англійського бомбардира, який продовжує штампувати голи в Бундеслізі.

Наставник мюнхенської Баварії Венсан Компані пояснив, чому він надає Гаррі Кейну так багато тактичної свободи на футбольному полі. Під керівництвом бельгійського фахівця 32-річний нападник відзначився черговим дублем у переможному матчі проти Айнтрахта (3:2), довівши лік своїх голів у Бундеслізі цього сезону вже до 28-ми.

В експертній студії Sky Sports після матчу колишній тренер Фрайбурга Крістіан Штрайх запитав Компані, звідки виникла ідея дозволити Кейну так глибоко опускатися в півзахист, адже раніше він здебільшого діяв як класичний фінішер. Компані відповів, що це поєднання довіри та особистого досвіду.

"Я завжди намагаюся враховувати профілі своїх гравців. Гаррі неймовірно розумний. Звичайно, він має свою специфічну роль у захисті. Але коли ми володіємо м'ячем, це на 50% тренерські настанови і на 50% просто довіра до гравця в тому, що він зробить усе правильно", — зазначив тренер.

Компані також зізнався, що на цю тактику вплинув його власний досвід гри проти Кейна в англійській Прем'єр-лізі, коли бельгієць захищав кольори Манчестер Сіті, а Гаррі — Тоттенгема.

"Я був захисником і часто грав проти Гаррі. Але я ніколи не бачив цих його плеймейкерських якостей, тому що він завжди діяв на найвищій лінії атаки. Насправді мені було досить легко захищатися проти нього... але тільки не кажіть про це Гаррі", — з усмішкою додав наставник Баварії.

За словами Компані, нинішня варіативність Кейна робить його справжнім кошмаром для захисників. Англієць може як залишатися в центрі нападу, так і виходити за його межі, створюючи простір для партнерів.

"Єдине, чого я вимагаю від нього в атаці: коли у нас є шанс забити, де ти перебуваєш? Якщо він на вістрі, мені цього достатньо", — підкреслив бельгієць.

Крім того, фантастична форма Кейна дозволяє йому претендувати на побиття абсолютного рекорду Роберта Левандовського за кількістю голів в одному сезоні Бундесліги (41 м'яч у сезоні 2020/21). Після 23 турів Гаррі вже забив 28 голів, і якщо збереже нинішній темп (1,22 гола за гру), то має всі шанси переписати історію.

Наразі Баварія очолює турнірну таблицю, випереджаючи найближчих переслідувачів на вісім очок, і вже готується до головного протистояння німецького футболу — виїзного матчу Дер Класікер проти дортмундської Боруссії.