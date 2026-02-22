Інше

Португальський форвард поклав край чуткам про своє можливе повернення до Європи або переїзд до МЛС.

Нещодавно 41-річний Кріштіану Роналду опинився в центрі скандалу, влаштувавши своєрідний страйк через невдоволення тим, як розподіляються трансферні бюджети на Близькому Сході. Через це п'ятиразовий володар Золотого м'яча пропустив три матчі, а у пресі одразу з'явилися чутки про можливе повернення зірки до Європи або сенсаційний перехід до МЛС, де виступає його одвічний суперник Ліонель Мессі.

Однак Роналду повернувся до гри і вже в суботу допоміг своїй команді розгромити Аль-Хазем з рахунком 4:0, відзначившись двома забитими м'ячами. Ця перемога дозволила команді Жорже Жезуша повернутися на вершину турнірної таблиці Саудівської Про-ліги.

Після гри португалець дав чітко зрозуміти, що не планує розривати свій вигідний контракт, який розрахований до 2027 року.

Так, я дуже щасливий. Як я вже неодноразово казав, моє серце належить Саудівській Аравії. Це країна, яка дуже тепло прийняла мене, мою родину та моїх друзів. Я щасливий тут і хочу продовжувати грати тут", — заявив Роналду журналістам.

Він також наголосив на важливості командних результатів: "Найголовніше — ми продовжуємо тиснути. Ми на вершині. Наша робота — перемагати, чинити тиск на конкурентів за титул, і подивимося, що буде. Ми на правильному шляху, ми у гарній формі і впевнені у собі", — наголосив португалець.

У цьому сезоні Кріштіану Роналду забив уже 20 м'ячів, претендуючи на третю поспіль Золоту бутсу в Саудівській Аравії. Крім того, нападник наближається до позначки у 1000 голів за кар'єру та сподівається здобути свій перший великий трофей на Близькому Сході.