Наставник криворіжан поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Головний тренер Кривбасу Патрік ван Леувен прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти харківського Металіста 1925 (0:0).

"Я вважаю, що робота, яку ми виконали на зимовому тренувальному зборі, допомогла команді. Наприкінці збору провели дуже хороші матчі, і команді вдалося зберегти той самий стиль, ту ж саму віддачу та енергію в першій офіційній грі чемпіонату.

З огляду на зміну погоди — різницю у плюс 20 чи мінус 25 градусів між Іспанією та тут — я думаю, що хлопці впоралися дуже добре. Вони грали як команда, боролися з першої до останньої хвилини. Нам трохи не пощастило реалізувати свій хороший момент, але загалом ми добре діяли в усіх компонентах гри.

Дебюти Джонса і Боднара? Вважаю, що Джозеф із моменту, як приєднався до нас місяць тому, дуже швидко адаптувався до того, чого ми хочемо досягти разом із ним. Звісно, є різниця в темпі між Панамою та Україною і нашими тренуваннями, але щотижня він змінювався, прогресував і ставав кращим. Сьогодні взагалі не було видно, що це його дебютна зустріч. Він діяв дуже впевнено і дуже зосереджено протягом усього матчу. Тож я дуже задоволений дебютом Джонса.

Матвій Боднар також дуже добре проявив себе на тренувальному зборі. Як і всі молоді гравці, вони суттєво додали на тренуваннях у цій групі. Думаю, що рішення випустити Боднара з огляду на його швидкість було правильним — дати йому можливість дебютувати та створити кілька моментів, адже насамперед він вийшов на поле завдяки своїм якостям, а не просто заради самого дебюту.

Обидві команди не створили по-справжньому гольових моментів. У нас були певні епізоди після стандартних положень, які були небезпечними або могли стати ще гострішими, а також кілька моментів із матчу. Тож, вважаю, що нічийний результат є справедливим для цього поєдинку в цілому", — наводить слова ван Леувена прес-служба клубу.

