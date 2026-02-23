Україна

Керманич Шахтаря прокоментував перемогу над Карпатами.

Донецький Шахтар напередодні обіграв львівські Карпати в домашньому матчі сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Шахтар — Карпати 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "гірників" Арда Туран прокоментував виступ власної команди.

"Найперше, хотів би, користуючись нагодою, привітати весь мусульманський світ із початком Рамадану. Для нас, мусульман, дуже важливим завжди є мир, добробут, щастя в усьому світі. І це є те, чого я бажаю всім. Сподіваюсь, найближчим часом я матиму змогу проводити з вами ці розмови під мирним небом.

Що стосується самого матчу, то, звісно ж, ми очікували, що в нашого суперника дуже гарно функціонує оборонна формація, і, справді, вони переконали нас у цьому — їхня побудова захисту була на високому рівні. Щодо тактичних моментів, то я задоволений тим, як ми контролювали перебіг гри в першому таймі, однак нам бракувало бажання.

Я сказав своїм хлопцям у перерві, що в нас не було достатньо бажання як для команди, яка дійсно хоче бути чемпіоном. Авжеж, тактика грає дуже велику роль, але ми не мусимо притримуватися лише її. Іноді ми просто маємо згадати про те, як грають у дитинстві на вулицях до останнього забитого гола.

У другому таймі ми трохи відійшли від тактики й змістили фокус саме на бажання, жагу до перемоги і, власне, як я наголосив, на футболі вулиць. Це зіграло свою роль — на нашу користь.

Також дуже радий бачити, що за шість місяців знову на полі Аліссон і Лассіна. Загалом усі заміни, той же Конопля, спрацювали дуже гарно і лише підсилили команду в другій частині матчу.

Звісно, я не задоволений повністю перебігом подій, і ми проведемо аналітичну роботу після цієї гри, аби зробити якісні висновки на майбутнє й уже наступної п’ятниці підійти до протистояння з Вересом у значно кращій версії себе.

Загалом можна наголосити, що наша система побудована на постійних повтореннях: іноді нам потрібно відточити деякі механізми тисячу, дві тисячі разів, аби вони функціонували на сто відсотків так, як я очікую.

Навіть попри місяць зборів я б не сказав, що ми змогли відточити все повною мірою, оскільки різні супутні обставини перешкоджали цьому процесу. Звісно, найкраща практика, яку ви можете мати, це та, що здобувається у офіційних протистояннях, та все це не є для нас виправданням — ми мали кілька місяців спільної роботи, тому я переконаний, що команда щоразу зіграватиметься дедалі краще.

Щодо сьогоднішнього матчу, то я, безумовно, задоволений здобутими трьома очками, красивим рахунком на нашу користь, але, як я наголосив раніше, саме перебіг матчу в певних конкретних епізодах не викликає захвату.

Передусім, це не проблема моїх гравців, а я, як головний тренер, можливо, не дуже чітко доносив самі ідеї. Тому я найперше розпочну із себе й працюватиму над тим, аби зуміти краще трансформувати їх у майбутніх протистояннях.

Тактично ми грали перший тайм так, як я хотів це бачити, проте, як я неодноразово наголошував сьогодні, цього недостатньо і не можна здобувати перемоги тільки завдяки тактичній підготовленості. Нам бракувало емоцій і того бажання, що випромінюють діти, які грають у футбол на вулиці. І другий тайм відбувався значно хаотичніше — це загалом зіграло на нашу користь, що в контексті здобутого результату мене, авжеж, тішить, але мушу наголосити, що зазвичай я не хочу подібних сценаріїв.

Також варто наголосити, що перемоги, здобуті без демонстрації тих речей, які ми вважаємо правильними, які вважаємо частиною нашої ідентичності, не дають мені задоволення. Я хочу створити команду, яка завжди, у кожному матчі хоче бути чемпіоном. Тож якщо казати про творців сьогоднішнього успіху, то це гравці на полі та наша команда фахівців, які старалися, аби приносити результат. І я думаю, що мій вплив на цей матч був найменшим із можливих", — заявив турецький виконавець.

У наступному турі донецький Шахтар проведе домашній матч рівненський Верес.