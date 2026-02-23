Італія

Інтрига в чемпіонаті Італії "наказала довго жити".

Тренер Мілана Марко Ландуччі висловився після мінімальної поразки від Парми (0:1) в рамках 26-го туру італійської Серії А. Його слова наводить DAZN.

«Ми незадоволені, але Парма провела відмінний матч. М'яч сьогодні просто не йшов у ворота.

Ми хотіли взяти три очки після стількох позитивних результатів, і тепер нам потрібно повернутися до роботи перед матчем із Кремонезе. Команда розчарована. Ми маємо думати не про інших, а про свій шлях. Ми повинні досягати своєї мети гра за грою, для цього потрібно набрати якнайбільше очок. Ми виграли багато матчів із таким настроєм.

В другому таймі ми були агресивнішими. Парма грала дуже добре, а нам трішки не пощастило, але такий футбол.

Чемпіонат Італії дуже складний та підступний. Сьогодні ми намагалися зробити все, що в наших силах, але Серія А – це, мабуть, найскладніша ліга у світі, і деякі матчі складаються не дуже вдало», – сказав Ландуччі.

Після поразки від Парми «россонері» відстають від лідируючого Інтера на десять очок.