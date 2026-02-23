Україна

Форвард Шахтаря прокоментував перемогу над Карпатами.

Донецький Шахтар напередодні обіграв львівські Карпати в домашньому матчі сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Шахтар — Карпати 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "гірників" Лассіна Траоре прокоментував виступ власної команди.

"Передусім ми раді перемозі! Це була дуже важлива гра. Усі наші суперники перемогли, тож ми мусили здобути звитягу, щоб добре стартувати в другій частині сезону. Повторюсь, ми дуже раді перемозі.

Гадаю, що важкий старт відбувся це через сам факт початку другої частини сезону. Ми ще ніби в тренувальному процесі, на зборі, потрібно знову запустити двигун. Продовжимо тиснути, і неважливо, заб’ю я чи хтось інший наступного разу. Якщо Шахтар перемагає — це найважливіше.

Мене мотивувала моя любов до цього клубу. Неважливо, виходжу на заміну або граю від першої хвилини, — завжди віддаюсь на повну. Якщо я у формі, то віддам цьому клубу все серце. Дуже радію цим голам.

Арда Туран та тренерський штаб завжди спонукають мене ставати кращим для себе й команди. Знаю, чого вони від мене очікують, також знаю свої якості, які можуть допомогти Шахтарю. Це був мій момент: я вийшов і виконав завдання, тож щасливий. Як уже наголошував, завжди готовий віддати все заради цього клубу, коли потрібен.

Я не міг і подумати, що вдасться оформити хет-трик, але мав додаткову мотивацію, адже за два дні до цього я втратив свого прийомного батька в Амстердамі. Царство йому небесне. Я мав додаткову мотивацію забити за нього, вшанувати його пам’ять. Нехай Господь дарує йому спокій.

У першому епізоді я навіть не знав, що відзначився, але потім почув, як публіка аплодує, і зрозумів, що забив. Я почув це, стоячи спиною до воріт. Після першого забитого м’яча з’явилось більше впевненості, свободи в грі, і все пішло природно. Нападнику, що має впевненість, усе дається легше.

Відколи я в цьому клубі, друга частина сезону завжди складається більш божевільним чином, аніж перша. Я маю цей досвід, і ми донесемо молодшим партнерам у роздягальні, щоб вони були готові. Друга частина сезону непроста й буде дуже складною, тому що всі набиратимуть очки. Маємо зберігати концентрацію та боротись за емблему.

Я довго був поза грою і не виступав у першій частині сезону, тож повернутись сюди й грати перед уболівальниками — завжди приємне відчуття. Я давно в клубі, ми як сім’я: вони вже мене люблять, і я їх також", — заявив турецький виконавець.