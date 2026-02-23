Іспанія

Впевнена перемога каталонців над валенсійською командою.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік прокоментував перемогу над Леванте (3:0) в рамках 25-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує німецького фахівця Marca.

«Було дуже важливо забити швидкий гол. Із самого початку ми були впевнені у собі. Думаю, ми додавали з кожною хвилиною і заслуговували на перемогу.

Коли ви граєте проти такої потужної оборони, потрібно, щоби захисники йшли вперед. Нам довелося шукати рішення на лівому фланзі. Забивати в такий спосіб – це чудово.

Канселу провів фантастичний матч. Ми побачили його майстерність, він створював чудові моменти, особливо у першому таймі. Саме на це я і чекаю від нього.

Важливо, що ми знову вийшли у лідери. Це дуже добре», – сказав Флик.

Барселона лідирує в чемпіонаті Іспанії, випереджаючи другий Реал на один пункт.