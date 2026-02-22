Хід гри Арді Турану довелось зламувати за допомоги ротації.
Шахтар — Карпати, фото ФК Шахтар Донецьк
22 лютого 2026, 17:29
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Карпати 3:0
Голи: Траоре, 67, 71, 82
Шахтар: Різник — Вінісіус (Конопля, 65), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко (Ізакі, 55), Назарина, Марлон Гомес — Педріньйо да Сілва (Очеретько, 85), Мейрелліш (Траоре, 65), Егіналду (Аліссон, 55).
Карпати: Домчак — Сич, Педрозу, Бабогло, Лях — Чачуа (Шах, 87), Едсон (Сапуга, 77), Федор (Бруніньйо, 61) — Стеніо (Алькайн, 77), Фаал, Костенко (Вітор, 77).
Попередження: Марлон Гомес