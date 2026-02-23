Англія

Капітан Манчестер Сіті має вже вісім жовтих карток у Прем’єр-лізі.

Атакуючий півзахисник і капітан Манчестер Сіті Бернарду Сілва опинився під загрозою двоматчевої дискваліфікації після чергового попередження в чемпіонаті Англії. Про це повідомляє City Xtra.

Португалець отримав жовту картку у поєдинку проти Ньюкасл Юнайтед, який завершився перемогою Манчестер Сіті з рахунком 2:1. Таким чином, у його активі вже вісім попереджень у нинішньому сезоні Прем’єр-ліги.

Згідно з регламентом, футболіст отримує автоматичну дискваліфікацію на два матчі після десяти жовтих карток упродовж сезону. Лічильник обнуляється після 32-го туру. Якщо Бернарду Сілва отримає ще два попередження до цього моменту, він може пропустити принциповий матч проти Арсенала на Етіхад 18 квітня.

Водночас поточна кількість карток не впливає на виступи в національних кубках. Тож фінал Кубка ліги проти Арсенала та поєдинок Кубка Англії з Ньюкаслом наразі не перебувають під загрозою для португальця.

У найближчих турах Манчестер Сіті зіграє проти Лідс Юнайтед, Ноттінгем Форест, Вест Гем Юнайтед та Челсі. У клубі сподіваються, що капітан зуміє уникнути нових дисциплінарних санкцій у вирішальний відрізок боротьби за титул.